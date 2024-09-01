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Боливия - Венесуэла 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
Боливия
Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Венесуэла, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Венесуэла
Главные тренеры
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
29.01.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Венесуэла4 : 1Боливия
03.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия3 : 1Венесуэла
11.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Венесуэла4 : 1Боливия
22.06.2019 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Боливия1 : 3Венесуэла
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Венесуэла5 : 0Боливия
12.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур Боливия4 : 2Венесуэла
19.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Боливия3 : 2Венесуэла
15.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Венесуэла2 : 2Боливия
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Боливия1 : 1Венесуэла
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 4-й тур Венесуэла1 : 0Боливия
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур Боливия1 : 3
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 5 : 0Боливия
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 2 : 0Боливия
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Боливия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Боливия
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Венесуэла1 : 1 3 : 4
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 3Венесуэла
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Венесуэла1 : 0
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 2Венесуэла
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина615
2 Уругвай613
3 Колумбия612
4 Венесуэла69
5 Эквадор68
6 Бразилия67
7 Парагвай65
8 Чили65
9 Боливия63
10 Перу62

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