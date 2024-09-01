Боливия - Венесуэла 05 Сентября прямая трансляция
05 Сентября 2024 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Венесуэла, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Венесуэла
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|29.01.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|4 : 1
|03.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 1
|11.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 1
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 3-й тур
|1 : 3
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|5 : 0
|12.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|4 : 2
|19.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|3 : 2
|15.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 2
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|1 : 1
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 4-й тур
|1 : 0
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|6
|15
|2
|Уругвай
|6
|13
|3
|Колумбия
|6
|12
|4
|Венесуэла
|6
|9
|5
|Эквадор
|6
|8
|6
|Бразилия
|6
|7
|7
|Парагвай
|6
|5
|8
|Чили
|6
|5
|9
|Боливия
|6
|3
|10
|Перу
|6
|2