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Австралия - Бахрейн 05 Сентября прямая трансляция

05 Сентября 2024 года в 13:10 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 1-й тур
Австралия
Бахрейн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Бахрейн, которое состоится 05 Сентября 2024 года в 13:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австралия
Бахрейн
Главные тренеры
АвстралияГрэм Арнольд
История личных встреч
06.01.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБахрейн0 : 2Австралия
18.01.2011Кубок АзииГруппа C. 3-й турАвстралия1 : 0Бахрейн
10.06.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 9-й турАвстралия2 : 0Бахрейн
19.11.2008ЧМ-2010 - АзияГруппа 1. 4-й турБахрейн0 : 1Австралия
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 6-й турАвстралия5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 5-й тур0 : 2Австралия
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 4-й тур0 : 5Австралия
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 3-й турАвстралия2 : 0
02.02.2024Кубок Азии1/4 финалаАвстралия1 : 2 ДВ
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й тур1 : 1Бахрейн
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й турБахрейн0 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 4-й турБахрейн3 : 0
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 3-й тур0 : 5Бахрейн
31.01.2024Кубок Азии1/8 финалаБахрейн1 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Катар00
2 КНДР00
3
Плей-офф
Киргизия00
4
Плей-офф
Иран00
5 Узбекистан00
6 ОАЭ00
Группа 2
КомандаИО
1 Кувейт00
2 Южная Корея00
3
Плей-офф
Оман00
4
Плей-офф
Ирак00
5 Иордания00
6 Палестина00
Группа 3
КомандаИО
1 Индонезия00
2 Япония00
3
Плей-офф
Китай00
4
Плей-офф
Саудовская Аравия00
5 Бахрейн00
6 Австралия00

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