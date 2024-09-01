Словения - Казахстан 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
09 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Казахстан, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Казахстан
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Словения — Казахстан. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Венгрия
|1
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Албания
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|2
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|2
|4
|2
|Болгария
|2
|4
|3
|Северная Ирландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|2
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|2
|6
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|2
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Лихтенштейн
|2
|1
|3
|Гибралтар
|1
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0