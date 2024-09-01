Турция - Исландия 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
09 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Исландия, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Исландия
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Оге Харейде
История личных встреч
|14.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|0 : 0
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|2 : 1
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 9-й тур
|0 : 3
|09.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 3-й тур
|2 : 0
|13.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|1 : 0
|09.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|0 : 0
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1
|02.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 2
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 4. 1-й тур
|2 : 0
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Босния и Герцеговина
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Венгрия
|1
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Албания
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
|2
|Швеция
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|2
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|2
|4
|2
|Болгария
|2
|4
|3
|Северная Ирландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|2
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|2
|6
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|2
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Лихтенштейн
|2
|1
|3
|Гибралтар
|1
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0