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Эквадор - Перу 11 Сентября прямая трансляция

11 Сентября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
Эквадор
Перу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Перу, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Перу
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
УругвайХорхе Фоссати
История личных встреч
02.02.2022ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турПеру1 : 1Эквадор
24.06.2021Кубок АмерикиГруппа B. 4-й турЭквадор2 : 2Перу
09.06.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турЭквадор1 : 2Перу
06.09.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Перу0 : 1Эквадор
16.11.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Перу0 : 2Эквадор
06.09.2017ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турЭквадор1 : 2Перу
07.09.2016ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турПеру2 : 1Эквадор
09.06.2016Кубок Америки - 2016Группа BЭквадор2 : 2Перу
08.06.2013ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 13-й турПеру1 : 0Эквадор
16.11.2011ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 4-й турЭквадор2 : 0Перу
07.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й тур1 : 0Эквадор
05.07.2024Кубок Америки — 20241/4 финала1 : 1 4 : 2Эквадор
01.07.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 3-й тур0 : 0Эквадор
27.06.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 2-й турЭквадор3 : 1
23.06.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 1-й турЭквадор1 : 2
07.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й турПеру1 : 1
30.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 3-й тур2 : 0Перу
26.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 2-й турПеру0 : 1
22.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 1-й турПеру0 : 0
15.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПеру1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай714
3 Колумбия713
4 Бразилия710
5 Венесуэла79
6 Эквадор78
7 Парагвай76
8 Боливия76
9 Чили75
10 Перу73

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