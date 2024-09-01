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АЗ Алкмар - Херенвен 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
28.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХеренвен2 : 2АЗ Алкмар
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАЗ Алкмар3 : 0Херенвен
01.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАЗ Алкмар1 : 1Херенвен
14.01.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матчАЗ Алкмар2 : 0Херенвен
19.05.2022Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матчХеренвен3 : 2АЗ Алкмар
23.04.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАЗ Алкмар2 : 1Херенвен
29.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХеренвен1 : 3АЗ Алкмар
14.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАЗ Алкмар3 : 1Херенвен
08.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турХеренвен0 : 3АЗ Алкмар
30.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 3АЗ Алкмар
25.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур0 : 0АЗ Алкмар
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турАЗ Алкмар1 : 0
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 1АЗ Алкмар
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024АЗ Алкмар1 : 1
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турХеренвен4 : 0
17.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турХеренвен1 : 1
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур1 : 0Херенвен
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур2 : 1Херенвен
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турХеренвен1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен412
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген48
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте34
12 Аякс23
13 ПЕК Зволле43
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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