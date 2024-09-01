АЗ Алкмар - Херенвен 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Херенвен, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|19.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|4
|8
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|3
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0