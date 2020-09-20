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Алавес - Севилья 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Алавес
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
4 Сербия зщ Александар Седлар
3 Испания зщ Мануэль Санчес
18 Испания пз Хон Альдалур
24 Испания пз Жоан Жордан
8 Испания пз Антонио Бланко
7 Испания нп Карлос Висенте
10 Аргентина нп Томас Конечны
11 Испания нп Антонио Мартинес
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
32 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
23 Бразилия зщ Маркан
3 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сербия зщ Неманья Гудель
20 Швейцария пз Джибриль Соу
17 Испания пз Сауль Ньигес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
7 Испания нп Исаак Ромеро
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
12.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Севилья2 : 3Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3Севилья
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Алавес0 : 1Севилья
04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Алавес0 : 0Севилья
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Севилья2 : 2Алавес
23.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Алавес
19.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 2Севилья
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Севилья1 : 1Алавес
15.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Алавес0 : 1Севилья
04.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Севилья2 : 0Алавес
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 2Алавес
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Алавес2 : 0
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Алавес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Алавес0 : 0
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Алавес
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Севилья1 : 0
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Севилья0 : 2
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 0 : 0Севилья
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Квалификация Лиги конференций
Сельта59
7 Бетис58
8 Мальорка68
9 Эспаньол57
10 Жирона57
11 Райо Вальекано57
12 Алавес57
13 Осасуна57
14 Севилья55
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе53
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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