Алавес - Севилья 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
20 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Севилья, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|12.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 3
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|19.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|8
|8
|Мальорка
|6
|8
|9
|Эспаньол
|5
|7
|10
|Жирона
|5
|7
|11
|Райо Вальекано
|5
|7
|12
|Алавес
|5
|7
|13
|Осасуна
|5
|7
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1