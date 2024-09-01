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ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
20 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
ПЕК Зволле
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
50 Болгария пз Филип Крастев
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
9 Нидерланды нп Дилан Венте
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
11 Гана пз Ибрахим Садик
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
16 Япония пз Сеия Маикума
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1АЗ Алкмар
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар3 : 2ПЕК Зволле
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1АЗ Алкмар
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 1ПЕК Зволле
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле0 : 0АЗ Алкмар
18.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар5 : 0ПЕК Зволле
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле3 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур ПЕК Зволле1 : 5
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0ПЕК Зволле
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур АЗ Алкмар9 : 1
30.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 0 : 0АЗ Алкмар
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен515
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар513
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген59
5
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II58
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте58
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс36
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд46
9 НЕК Неймеген56
10 Спарта56
11 Фортуна56
12 Гоу Эхед Иглс56
13 НАК Бреда56
14 ПЕК Зволле54
15 Херенвен54
16
Стыковая зона
Хераклес53
17
Зона вылета
Алмере Сити52
18
Зона вылета
Валвейк50

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