ПЕК Зволле - АЗ Алкмар 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
20 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - АЗ Алкмар, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 6-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|50
|пз
|Филип Крастев
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|9
|нп
|Дилан Венте
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|16
|пз
|Сеия Маикума
|9
|нп
|Трой Пэрротт
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|18.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|5
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|5
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|4
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Спарта
|5
|6
|11
|Фортуна
|5
|6
|12
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|13
|НАК Бреда
|5
|6
|14
|ПЕК Зволле
|5
|4
|15
|Херенвен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|5
|0