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Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20СербияпзСаша Лукич
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
11ИспаниянпАдама Траоре
7МексиканпРауль Хименес
17НигериянпАлекс Айуоби
22АнглияврНик Поуп
21АнглиязщТино Ливраменто
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
25АнглиязщЛлойд Келли
8ИталияпзСандро Тонали
39БразилияпзБруно Гимарайнс
7Бразилияпз Жоэлинтон
10АнглиянпЭнтони Гордон
11АнглиянпХарви Барнс
14ШвециянпАлександер Исак
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.01.2024Кубок Англии1/16 финала. 4-й матчФулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023Англия - Премьер-лига17-й турНьюкасл Юнайтед3 : 0Фулхэм
15.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022Англия - Премьер-лига9-й турФулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020Англия - Премьер-лига14-й турНьюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019Англия - Премьер-лига38-й турФулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
22.12.2018Англия - Премьер-лига18-й турНьюкасл Юнайтед0 : 0Фулхэм
11.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турНьюкасл Юнайтед1 : 3Фулхэм
17.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 1 16 : 15Фулхэм
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турФулхэм1 : 1
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Фулхэм
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 2Фулхэм
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турФулхэм2 : 1
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
2
Лига чемпионов
Арсенал410
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед410
4
Лига чемпионов
Ливерпуль49
5
Лига Европы
Астон Вилла49
6 Брайтон энд Хоув Альбион48
7 Ноттингем Форест48
8 Челси47
9 Брентфорд46
10 Манчестер Юнайтед46
11 Борнмут45
12 Фулхэм45
13 Тоттенхэм Хотспур44
14 Вест Хэм Юнайтед44
15 Лестер Сити42
16 Кристал Пэлас42
17 Ипсвич Таун42
18
Зона вылета
Вулверхэмптон41
19
Зона вылета
Саутгемптон40
20
Зона вылета
Эвертон40

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