Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|11
|нп
|Адама Траоре
|7
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|22
|вр
|Ник Поуп
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|25
|зщ
|Ллойд Келли
|8
|пз
|Сандро Тонали
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
|11
|нп
|Харви Барнс
|14
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Марку Силва
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 4
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 1 16 : 15
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|4
|9
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|8
|8
|Челси
|4
|7
|9
|Брентфорд
|4
|6
|10
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|11
|Борнмут
|4
|5
|12
|Фулхэм
|4
|5
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|4
|15
|Лестер Сити
|4
|2
|16
|Кристал Пэлас
|4
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|4
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0