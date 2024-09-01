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Осасуна - Лас-Пальмас 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
21 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Осасуна
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Лас-Пальмас, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспанияпзАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
19ИспаниянпБрайан Сарагоса
1НидерландыврЯспер Силлессен
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
23ИспаниязщАлекс Муньос
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
8ИспанияпзХосе Кампанья
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
19ИспаниянпСандро Рамирес
16ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияЛуис Мигель Каррион
История личных встреч
25.02.2024Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1Осасуна
11.11.2023Испания - Примера13-й турОсасуна1 : 1Лас-Пальмас
25.05.2019Испания - СегундаСегунда. 40-й турОсасуна2 : 0Лас-Пальмас
12.01.2019Испания - СегундаСегунда. 21-й турЛас-Пальмас4 : 1Осасуна
05.03.2017Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас5 : 2Осасуна
01.10.2016Испания - Примера7-й турОсасуна2 : 2Лас-Пальмас
19.05.2015Испания - СегундаСегунда. 39-й турОсасуна1 : 2Лас-Пальмас
21.12.2014Испания - СегундаСегунда. 18-й турЛас-Пальмас1 : 2Осасуна
16.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 1Осасуна
01.09.2024Испания — Примера4-й турОсасуна3 : 2
29.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 0Осасуна
24.08.2024Испания — Примера2-й турОсасуна1 : 0
17.08.2024Испания — Примера1-й турОсасуна1 : 1
15.09.2024Испания — Примера5-й турЛас-Пальмас2 : 3
01.09.2024Испания — Примера4-й тур2 : 0Лас-Пальмас
29.08.2024Испания — Примера3-й турЛас-Пальмас1 : 1
25.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Лас-Пальмас
16.08.2024Испания — Примера1-й турЛас-Пальмас2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Квалификация Лиги конференций
Сельта59
7 Бетис58
8 Мальорка68
9 Эспаньол57
10 Жирона57
11 Райо Вальекано57
12 Алавес57
13 Осасуна57
14 Севилья55
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад64
17 Вальядолид54
18
Зона вылета
Хетафе53
19
Зона вылета
Лас-Пальмас52
20
Зона вылета
Валенсия51

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