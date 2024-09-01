Осасуна - Лас-Пальмас 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
21 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Лас-Пальмас, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Луис Мигель Каррион
История личных встреч
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|25.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|12.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|4 : 1
|05.03.2017
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 2
|01.10.2016
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|19.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 2
|21.12.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 2
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|8
|8
|Мальорка
|6
|8
|9
|Эспаньол
|5
|7
|10
|Жирона
|5
|7
|11
|Райо Вальекано
|5
|7
|12
|Алавес
|5
|7
|13
|Осасуна
|5
|7
|14
|Севилья
|5
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|6
|4
|17
|Вальядолид
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|5
|1