00:06 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 сентября
Суббота 21 сентября
Свернуть список

Венеция - Дженоа 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
21 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Венеция
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Дженоа, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Дженоа
Генуя
1 Финляндия вр Ессе Йоронен
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
33 Хорватия зщ Марин Шверко
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
6 США пз Джанлука Бузио
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
10 Эквадор пз Джон Йебоа
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
14 Италия зщ Алессандро Вольякко
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
20 Италия зщ Стефано Сабелли
3 Испания зщ Аарон Кариколь
32 Дания пз Мортен Френнруп
17 Украина пз Руслан Малиновский
47 Хорватия пз Милан Бадель
19 Италия нп Андреа Пинамонти
9 Португалия нп Витор Оливейра
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
16.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 20-й тур Дженоа1 : 0Венеция
14.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 1-й тур Венеция1 : 2Дженоа
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Венеция1 : 1Дженоа
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа0 : 0Венеция
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 4 : 0Венеция
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Венеция0 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 0Венеция
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 3 : 1Венеция
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала 3 : 1Венеция
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Дженоа1 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Дженоа0 : 2
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Дженоа
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа2 : 2
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Дженоа1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе410
2
Лига чемпионов
Наполи49
3
Лига чемпионов
Эмполи59
4
Лига чемпионов
Интер М48
5
Лига Европы
Ювентус48
6
Квалификация Лиги конференций
Торино48
7 Лацио47
8 Верона46
9 Аталанта46
10 Милан45
11 Дженоа45
12 Парма44
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Монца43
16 Рома43
17 Болонья43
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Кальяри52
20
Зона вылета
Венеция41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close