Венеция - Дженоа 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
21 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Дженоа, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|4
|зщ
|Джей Идзес
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|10
|пз
|Джон Йебоа
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|47
|пз
|Милан Бадель
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|9
|нп
|Витор Оливейра
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|16.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Эмполи
|5
|9
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Торино
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Верона
|4
|6
|9
|Аталанта
|4
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|4
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Монца
|4
|3
|16
|Рома
|4
|3
|17
|Болонья
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1