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Ренн - Ланс 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ренн
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
30 Франция вр Стив Манданда
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
4 Камерун зщ Кристофер Ву
36 Гана зщ Алиду Сейду
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
6 Нидерланды пз Азор Матусива
28 Финляндия пз Глен Камара
7 Дания пз Альберт Грёнбек
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
10 Португалия нп Давид Кошта
7 Франция нп Флорьян Сотока
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1Ренн
01.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн0 : 1Ланс
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 1Ренн
08.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0Ренн
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн1 : 1Ланс
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс0 : 0Ренн
05.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн0 : 2Ланс
28.02.2015 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Ренн
04.10.2014 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 2 : 1Ренн
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Ренн
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн3 : 0
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ренн2 : 0
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 1Ланс
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 0Ланс
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ланс2 : 0
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Ланс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс48
5
Лига Европы
Нант47
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс47
7 Ренн46
8 Лилль46
9 Гавр46
10 Страсбург45
11 Тулуза45
12 Ницца44
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен43
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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