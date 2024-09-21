Ренн - Ланс 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
21 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|6
|пз
|Азор Матусива
|28
|пз
|Глен Камара
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Уильям Стилл
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|04.10.2014
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Нант
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|4
|7
|7
|Ренн
|4
|6
|8
|Лилль
|4
|6
|9
|Гавр
|4
|6
|10
|Страсбург
|4
|5
|11
|Тулуза
|4
|5
|12
|Ницца
|4
|4
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1