Айнтрахт Ф - Боруссия М 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|40
|вр
|Кауа Сантос
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Байер
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|3
|6
|7
|Фрайбург
|3
|6
|8
|Вердер
|3
|5
|9
|Унион
|3
|5
|10
|Штутгарт
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|4
|12
|Вольфсбург
|3
|3
|13
|Боруссия М
|3
|3
|14
|Хоффенхайм
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|3
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|3
|0