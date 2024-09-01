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Айнтрахт Ф - Боруссия М 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Айнтрахт Ф
Боруссия М

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
40БразилияврКауа Сантос
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
13ДаниязщРасмус Кристенсен
29ФранциязщНильс Нкунку
15ТуниспзЭллиес Скири
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
11ФранциянпУго Экитике
7ЕгипетнпОмар Мармуш
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
16ГерманияпзФилипп Зандер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
19ФранциянпНатан Нгуму
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 2Айнтрахт Ф
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турАйнтрахт Ф3 : 1
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 0Айнтрахт Ф
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Боруссия М
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Боруссия М
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг37
4
Лига чемпионов
Хайденхайм36
5
Лига Европы
Байер36
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф36
7 Фрайбург36
8 Вердер35
9 Унион35
10 Штутгарт34
11 Аугсбург34
12 Вольфсбург33
13 Боруссия М33
14 Хоффенхайм33
15 Майнц32
16
Стыковая зона
Бохум30
17
Зона вылета
Санкт-Паули30
18
Зона вылета
Хольштайн30

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