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Балтика - Арсенал Т 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
БалтикаАрсенал Т

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Арсенал Т, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Грищенко
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
10.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Балтика3 : 1Арсенал Т
25.11.2022Россия - Мелбет Первая лига20-й турАрсенал Т0 : 5Балтика
08.08.2022Россия - Мелбет Первая лига4-й турБалтика1 : 0Арсенал Т
02.05.2016ФНЛ - Первый дивизион34-й турБалтика1 : 4Арсенал Т
15.10.2015ФНЛ - Первый дивизион16-й турАрсенал Т1 : 0Балтика
09.04.2014ФНЛ - Первый дивизион31-й турАрсенал Т1 : 1Балтика
10.09.2013ФНЛ - Первый дивизион13-й турБалтика2 : 1Арсенал Т
19.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 3Балтика
16.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й тур2 : 1Балтика
13.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика4 : 0
09.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турБалтика2 : 1
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й тур1 : 2Балтика
16.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турАрсенал Т1 : 0
09.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й тур2 : 2Арсенал Т
31.08.2024Россия — Мелбет Первая лига8-й турАрсенал Т1 : 0
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур0 : 0Арсенал Т
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турАрсенал Т0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1022
2
Повышение
Торпедо М1020
3
Стыковая зона
Урал1018
4
Стыковая зона
Чайка1117
5 Черноморец1117
6 Балтика1016
7 Сочи1015
8 Родина1014
9 Ротор1114
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа119
18
Зона вылета
Тюмень105

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