Балтика - Арсенал Т 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2024 года в 21:15 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Арсенал Т, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Александр Александрович Грищенко
|Андрей Викторович Талалаев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|10.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|25.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 5
|08.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|02.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 4
|15.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 0
|09.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|1 : 1
|10.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 1
|19.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|10
|22
| 2
Повышение
|Торпедо М
|10
|20
| 3
Стыковая зона
|Урал
|10
|18
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|11
|17
|5
|Черноморец
|11
|17
|6
|Балтика
|10
|16
|7
|Сочи
|10
|15
|8
|Родина
|10
|14
|9
|Ротор
|11
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5