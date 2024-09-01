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Риу Аве - Эшторил 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Риу Аве
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эшторил, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эшторил
Эшторил
18Бразилиявр Жонатан
42ХорватиязщRenato Pantalon
33БразилиязщАдерлан Сантос
2АнглиязщДжонатан Панзо
17ГрецияпзМариус Врусаи
6ПортугалияпзJoao Novais
10МароккопзАмин Удрири
98АнглияпзОмар Ричардс
80ГерманиянпОле Польман
9Бразилиянп Клэйтон
11ПортугалиянпТьягу Мораиш
27ИспанияврХоэль Роблес
22ПортугалиязщPedro Carvalho
23ПортугалиязщПедру Алвару
44ТогозщКевен Бома
24ПортугалиязщПедру Амарал
7БразилияпзВинисиус Заносело
88Португалияпз Шека
12ПортугалияпзЖоау Карвалью
14ФранциянпЯнис Беграуи
17Кабо-ВерденпFabricio Garcia
9ИспаниянпАлехандро Маркес
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
31.01.2024Португалия — Примейра19-й турРиу Аве1 : 1Эшторил
20.08.2023Португалия — Примейра2-й турЭшторил2 : 0Риу Аве
13.02.2023Португалия - Примейра20-й турРиу Аве2 : 0Эшторил
19.08.2022Португалия - Примейра3-й турЭшторил2 : 2Риу Аве
12.01.2021Кубок Португалии1/8 финалаРиу Аве1 : 2Эшторил
30.03.2018Португалия - Примейра28-й турРиу Аве2 : 0Эшторил
04.11.2017Португалия - Примейра11-й турЭшторил0 : 2Риу Аве
06.03.2017Португалия - Примейра24-й турЭшторил0 : 2Риу Аве
01.10.2016Португалия - Примейра7-й турРиу Аве1 : 2Эшторил
07.03.2016Португалия - Примейра25-й турРиу Аве1 : 3Эшторил
14.09.2024Португалия — Примейра5-й тур1 : 0Риу Аве
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турРиу Аве1 : 0
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур2 : 0Риу Аве
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 0
09.08.2024Португалия — Примейра1-й тур3 : 1Риу Аве
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турЭшторил1 : 0
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур0 : 0Эшторил
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турЭшторил0 : 0
18.08.2024Португалия — Примейра2-й тур1 : 0Эшторил
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турЭшторил1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту512
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш512
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан510
5 Бенфика510
6 Санта-Клара59
7 Брага58
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Жил Висенте56
11 Каза Пия56
12 Риу Аве56
13 Боавишта55
14 Эшторил55
15 Насьонал54
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела52
18
Зона вылета
Фаренсе50

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