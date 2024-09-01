Риу Аве - Эшторил 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
21 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эшторил, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эшторил
Эшторил
|18
|вр
|Жонатан
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|6
|пз
|Joao Novais
|10
|пз
|Амин Удрири
|98
|пз
|Омар Ричардс
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|22
|зщ
|Pedro Carvalho
|23
|зщ
|Педру Алвару
|44
|зщ
|Кевен Бома
|24
|зщ
|Педру Амарал
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|88
|пз
|Шека
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|31.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|19.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|30.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|06.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|07.03.2016
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|5
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|5
|10
|5
|Бенфика
|5
|10
|6
|Санта-Клара
|5
|9
|7
|Брага
|5
|8
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Жил Висенте
|5
|6
|11
|Каза Пия
|5
|6
|12
|Риу Аве
|5
|6
|13
|Боавишта
|5
|5
|14
|Эшторил
|5
|5
|15
|Насьонал
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0