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Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Бристоль Сити
Оксфорд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
09.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундБристоль Сити5 : 1Оксфорд Юнайтед
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур3 : 0Бристоль Сити
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур3 : 0Бристоль Сити
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турБристоль Сити1 : 1
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турБристоль Сити4 : 3
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундБристоль Сити0 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турОксфорд Юнайтед1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турОксфорд Юнайтед3 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Оксфорд Юнайтед
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 1Оксфорд Юнайтед
16.08.2024Англия — Чемпионшип2-й тур3 : 2Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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