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Вест Бромвич Альбион - Плимут Аргайл 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
21 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Вест Бромвич Альбион
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Плимут Аргайл, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
20.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турПлимут Аргайл0 : 3Вест Бромвич Альбион
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турВест Бромвич Альбион0 : 0Плимут Аргайл
15.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 3Вест Бромвич Альбион
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 2Вест Бромвич Альбион
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турВест Бромвич Альбион0 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд2 : 1Вест Бромвич Альбион
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турПлимут Аргайл3 : 2
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турПлимут Аргайл0 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 0Плимут Аргайл
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Плимут Аргайл
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПлимут Аргайл1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

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