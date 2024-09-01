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Кайзерслаутерн - Гамбург 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
21 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Кайзерслаутерн
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гамбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1Кайзерслаутерн
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Кайзерслаутерн3 : 3Гамбург
15.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гамбург
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1Кайзерслаутерн
31.03.2012 Германия - Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Гамбург
30.10.2011 Германия - Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1Кайзерслаутерн
26.02.2011 Германия - Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Гамбург
02.10.2010 Германия - Бундеслига 7-й тур Гамбург2 : 1Кайзерслаутерн
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн3 : 4
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 1Кайзерслаутерн
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 2Кайзерслаутерн
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург5 : 0
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 1
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Гамбург
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 7Гамбург
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Гамбург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна513
2
Повышение
Карлсруэ513
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07612
4 Магдебург511
5 Гамбург510
6 Ганновер-96610
7 Гройтер Фюрт59
8 Кёльн57
9 Герта57
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг56
13 Дармштадт 9865
14 Шальке-0464
15 Ян53
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер52
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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