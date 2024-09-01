Кайзерслаутерн - Гамбург 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
21 Сентября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Гамбург, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|15.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|31.03.2012
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.10.2011
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|26.02.2011
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2010
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 2
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 1
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 7
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|5
|13
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|6
|12
|4
|Магдебург
|5
|11
|5
|Гамбург
|5
|10
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Гройтер Фюрт
|5
|9
|8
|Кёльн
|5
|7
|9
|Герта
|5
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|5
|7
|11
|Нюрнберг
|5
|7
|12
|Эльверсберг
|5
|6
|13
|Дармштадт 98
|6
|5
|14
|Шальке-04
|6
|4
|15
|Ян
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|5
|1