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Александрия - Левый Берег 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
21 Сентября 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 7-й тур
Александрия
Днепр-1

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Левый Берег, которое состоится 21 Сентября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К515
2
Квалификация Лиги конференций
Полесье513
3
Квалификация Лиги конференций
Александрия513
4 Рух В510
5 Заря69
6 ЛНЗ Черкассы57
7 Кривбасс47
8 Шахтёр46
9 Черноморец56
10 Карпаты65
11 Ворскла55
12 Верес54
13
Стыковая зона
Колос63
14
Стыковая зона
Ингулец63
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар62
16
Зона вылета
Днепр-100

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