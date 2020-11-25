Динамо Мн - БАТЭ 25 Ноября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
25 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|29.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|11.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|27
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|28
|56
|4
|Динамо-Брест
|29
|48
|5
|Витебск
|29
|47
|6
|Гомель
|29
|44
|7
|Слуцк
|29
|39
|8
|Ислочь
|29
|38
|9
|БАТЭ
|28
|37
|10
|Славия-Мозырь
|29
|35
|11
|Арсенал
|29
|35
|12
|Сморгонь
|28
|29
|13
|Минск
|29
|28
|14
|Нафтан
|29
|23
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|29
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|28
|2