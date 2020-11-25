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Динамо Мн - БАТЭ 25 Ноября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
25 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Динамо Мн
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - БАТЭ, которое состоится 25 Ноября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
29.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур БАТЭ0 : 2Динамо Мн
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Динамо Мн2 : 3 5 : 4БАТЭ
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ0 : 1Динамо Мн
02.11.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо Мн0 : 1БАТЭ
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур БАТЭ1 : 3Динамо Мн
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ0 : 0Динамо Мн
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо Мн2 : 2БАТЭ
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1Динамо Мн
19.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн0 : 2БАТЭ
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн0 : 0БАТЭ
22.11.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Мн
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Динамо Мн
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 4 : 0Динамо Мн
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн2 : 0
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 2 : 0БАТЭ
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур БАТЭ0 : 3
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1БАТЭ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 3БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2764
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2962
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2856
4 Динамо-Брест2948
5 Витебск2947
6 Гомель2944
7 Слуцк2939
8 Ислочь2938
9 БАТЭ2837
10 Славия-Мозырь2935
11 Арсенал2935
12 Сморгонь2829
13 Минск2928
14 Нафтан2923
15
Зона вылета
Днепр М2915
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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