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Ульсан Хёндэ - Шанхай Порт 26 Ноября прямая трансляция

26 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Ульсан Хёндэ
Шанхай Порт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульсан Хёндэ - Шанхай Порт, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
Главные тренеры
Южная Корея Ким Пан-Гон
История личных встреч
21.05.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа H. 6-й тур Шанхай Порт5 : 0Ульсан Хёндэ
13.03.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа H. 2-й тур Ульсан Хёндэ1 : 0Шанхай Порт
13.03.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа F. 4-й тур Ульсан Хёндэ0 : 1Шанхай Порт
07.03.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа F. 3-й тур Шанхай Порт2 : 2Ульсан Хёндэ
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 3 : 0Ульсан Хёндэ
23.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Ульсан Хёндэ0 : 2
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 4 : 0Ульсан Хёндэ
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Ульсан Хёндэ0 : 1
24.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 2-й матч 3 : 2 5 : 4Ульсан Хёндэ
05.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур 3 : 1Шанхай Порт
02.11.2024 Китай — Суперлига 30-й тур Шанхай Порт5 : 0
27.10.2024 Китай — Суперлига 29-й тур 0 : 1Шанхай Порт
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур Шанхай Порт3 : 2
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур 3 : 1Шанхай Порт
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Наср513
3
1/8 финала
Аль-Хиляль412
4
1/8 финала
Аль-Садд48
5
1/8 финала
Аль-Васл47
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта42
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе410
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим47
5
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
6
1/8 финала
Бурирам Юнайтед47
7
1/8 финала
Пхохан Стилерс46
8
1/8 финала
Кавасаки Фронтале46
9 Шаньдун Тайшань44
10 Шанхай Порт44
11 Сентрал Кост Маринерс41
12 Ульсан Хёндэ40

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