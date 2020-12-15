Монпелье - Ницца 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|пз
|Арно Норден
|10
|нп
|Вахби Хазри
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|42
|зщ
|Яэль Нанджу
|20
|пз
|Том Луше
|6
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|10
|нп
|Софьян Диоп
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Франк Эз
История личных встреч
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 4
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|6 : 1
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|15
|24
|7
|Ницца
|14
|23
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|14
|19
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8