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Монпелье - Ницца 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монпелье
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
5МализщМодибо Саньян
27ШвейцариязщБечир Омерагич
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранцияпзАрно Норден
10ТуниснпВахби Хазри
1ПольшаврМарцин Булка
64КанадазщМойзе Бомбито
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
42ФранциязщЯэль Нанджу
20ФранцияпзТом Луше
6АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
10ФранциянпСофьян Диоп
19ФранциянпБадредин Буанани
29ФранциянпЭванн Гессан
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
08.03.2024Франция - Лига 125-й турНицца1 : 2Монпелье
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаМонпелье1 : 4Ницца
10.11.2023Франция - Лига 112-й турМонпелье0 : 0Ницца
27.05.2023Франция - Лига 137-й турМонпелье2 : 3Ницца
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНицца6 : 1Монпелье
12.03.2022Франция - Лига 128-й турМонпелье0 : 0Ницца
07.11.2021Франция - Лига 113-й турНицца0 : 1Монпелье
25.04.2021Франция - Лига 134-й турНицца3 : 1Монпелье
12.09.2020Франция - Лига 13-й турМонпелье3 : 1Ницца
14.09.2019Франция - Лига 15-й турМонпелье2 : 1Ницца
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 0Монпелье
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМонпелье2 : 2
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Монпелье
10.11.2024Франция — Лига 111-й турМонпелье3 : 1
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Монпелье
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 1Ницца
07.12.2024Франция — Лига 114-й турНицца2 : 1
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур4 : 1Ницца
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турНицца1 : 4
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНицца2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1524
7 Ницца1423
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1419
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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