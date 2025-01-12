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Брентфорд - Манчестер Сити 14 Января прямая трансляция

Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Брентфорд
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
8 Дания пз Матиас Йенсен
6 Дания пз Кристиан Нёргор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити2 : 1Брентфорд
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брентфорд
05.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0Манчестер Сити
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Брентфорд
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Брентфорд
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд0 : 1Манчестер Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Брентфорд0 : 1
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 0 : 5Брентфорд
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд1 : 3
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Брентфорд
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брентфорд0 : 2
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Сити8 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити4 : 1
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Манчестер Сити
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 1
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2040
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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