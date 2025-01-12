Брентфорд - Манчестер Сити 14 Января прямая трансляция
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
14 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Манчестер Сити, которое состоится 14 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Марк Флеккен
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Томас Франк
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|8 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6