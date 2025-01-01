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Дерби Каунти - Сандерленд 21 Января прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Дерби Каунти
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Сандерленд, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0Дерби Каунти
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Дерби Каунти1 : 4Сандерленд
04.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 1Дерби Каунти
01.03.2008 Англия - Премьер-лига 28-й тур Дерби Каунти0 : 0Сандерленд
01.12.2007 Англия - Премьер-лига 15-й тур Сандерленд1 : 0Дерби Каунти
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Дерби Каунти0 : 2
14.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 6 : 5Дерби Каунти
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Дерби Каунти
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 4 : 2Дерби Каунти
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Дерби Каунти0 : 1
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Сандерленд
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Сандерленд1 : 2 ДВ
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сандерленд1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Сандерленд2 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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