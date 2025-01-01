Страсбург - Лилль 25 Января прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
25 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 25 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|8
|пз
|Андрей Сантос
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|40
|нп
|Жереми Себа
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|2
|зщ
|Айсса Манди
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|20
|пз
|Митчел Баккер
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|27
|нп
|Мохамед Байо
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Бруно Женезио
История личных встреч
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 5
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|18
|25
|9
|Брест
|18
|25
|10
|Страсбург
|18
|24
|11
|Осер
|18
|22
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Ренн
|18
|17
|15
|Нант
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12