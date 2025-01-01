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Страсбург - Лилль 25 Января прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
25 Января 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Страсбург
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лилль, которое состоится 25 Января 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лилль
Лилль
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
23 Франция зщ Мамаду Сарр
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
8 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Франция пз Хабиб Диарра
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
40 Мартиника нп Жереми Себа
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
2 Алжир зщ Айсса Манди
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
20 Нидерланды пз Митчел Баккер
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
27 Гвинея нп Мохамед Байо
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Лилль3 : 3Страсбург
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Лилль1 : 0Страсбург
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург2 : 1Лилль
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль2 : 0Страсбург
14.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Страсбург0 : 3Лилль
24.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль1 : 0Страсбург
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Страсбург1 : 2Лилль
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль1 : 1Страсбург
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Страсбург0 : 3Лилль
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур Страсбург1 : 2Лилль
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Страсбург
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 2 3 : 5Страсбург
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 2Страсбург
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Страсбург3 : 1
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 3Страсбург
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Лилль
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Лилль2 : 1
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 4Лилль
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 0Лилль
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Тулуза1825
9 Брест1825
10 Страсбург1824
11 Осер1822
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Ренн1817
15 Нант1817
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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