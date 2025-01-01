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Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдей 25 Января прямая трансляция

Стадион: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Матрейд Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Шеффилд Уэнсдей
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 3Шеффилд Уэнсдей
24.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Шеффилд Уэнсдей
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Шеффилд Уэнсдей
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 6 : 2Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2858
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2854
5
Плей-офф
Мидлсбро2844
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс2842
7 Вест Бромвич Альбион2841
8 Уотфорд2841
9 Бристоль Сити2838
10 Куинз Парк Рейнджерс2838
11 Шеффилд Уэнсдей2838
12 Норвич Сити2836
13 Ковентри Сити2835
14 Оксфорд Юнайтед2835
15 Суонси Сити2834
16 Престон Норт Энд2834
17 Миллуолл2731
18 Портсмут2729
19 Сток Сити2828
20 Кардифф Сити2828
21 Дерби Каунти2827
22
Зона вылета
Халл Сити2826
23
Зона вылета
Лутон Таун2826
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2821

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