Химки - Факел 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Факел, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|03.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|03.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|30.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|0 : 3
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 3
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1 ДВ
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|08.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|05.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|17.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|14.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|01.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Химки» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|19
|40
|2
|Зенит
|19
|40
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|19
|36
|5
|Динамо М
|18
|35
|6
|ЦСКА
|19
|32
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|19
|26
|9
|Акрон
|19
|22
|10
|Крылья Советов
|19
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|19
|19
|12
|Динамо Мх
|19
|18
| 13
Стыковая зона
|Химки
|18
|16
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Факел
|18
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|18
|8