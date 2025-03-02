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Химки - Факел 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 13:00
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур
ХимкиФакел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Факел, которое состоится 02 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
03.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1Химки
03.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Факел1 : 1Химки
15.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Химки0 : 0Факел
30.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Химки0 : 1Факел
20.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Химки1 : 1Факел
21.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Факел0 : 3Химки
03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Химки1 : 1Факел
18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Факел2 : 0Химки
06.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Химки1 : 3Факел
21.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Факел0 : 1Химки
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1 ДВХимки
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Химки1 : 6
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Химки2 : 0
08.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Химки1 : 0
05.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Химки
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Факел1 : 1
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Факел
14.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Факел0 : 0
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Факел2 : 1
01.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Факел
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Химки» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1940
2 Зенит1940
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1936
5 Динамо М1835
6 ЦСКА1932
7 Ростов1826
8 Рубин1926
9 Акрон1922
10 Крылья Советов1919
11 Пари Нижний Новгород1919
12 Динамо Мх1918
13
Стыковая зона
Химки1816
14
Стыковая зона
Ахмат1916
15
Зона вылета
Факел1814
16
Зона вылета
Оренбург188

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