02:45 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - Виллем II 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 13:15
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
16 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Виллем II, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Виллем II
Тилбург
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
19 Финляндия пз Оливер Антман
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
17 Бельгия нп Матис Сюре
9 Нидерланды нп Милан Смит
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
8 Нидерланды пз Йессе Босх
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
18 ДР Конго нп Жереми Бокила
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Виллем II2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 0Виллем II
27.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Виллем II0 : 1Гоу Эхед Иглс
16.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Виллем II2 : 0Гоу Эхед Иглс
25.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Виллем II
27.10.2015 Кубок Нидерландов 3-й раунд Гоу Эхед Иглс0 : 2Виллем II
18.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II1 : 0Гоу Эхед Иглс
29.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Виллем II
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Гоу Эхед Иглс
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2
26.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала 1 : 2Гоу Эхед Иглс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Виллем II2 : 3
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Виллем II
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Виллем II1 : 3
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Виллем II
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Виллем II0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 НЕК Неймеген2629
11 НАК Бреда2629
12 Гронинген2428
13 Хераклес2527
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close