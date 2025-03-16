Гоу Эхед Иглс - Виллем II 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 13:15
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
16 Марта 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Виллем II, которое состоится 16 Марта 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Виллем II
Тилбург
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|17
|нп
|Матис Сюре
|9
|нп
|Милан Смит
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|8
|пз
|Йессе Босх
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|18
|нп
|Жереми Бокила
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 0
|08.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|16.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|25.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|27.10.2015
|Кубок Нидерландов
|3-й раунд
|0 : 2
|18.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|29.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 2
|26.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|НЕК Неймеген
|26
|29
|11
|НАК Бреда
|26
|29
|12
|Гронинген
|24
|28
|13
|Хераклес
|25
|27
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15