Акрон - Спартак М 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 03 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Деян Станкович
История личных встреч
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|7
|2
|Локомотив М
|2
|6
|3
|Акрон
|2
|4
|4
|Балтика
|2
|4
|5
|Рубин
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0