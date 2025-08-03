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Акрон - Спартак М 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
03 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Акрон
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Спартак М, которое состоится 03 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Акрон2 : 3Спартак М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3Спартак М
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Акрон
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Акрон1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон0 : 2
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Акрон1 : 4
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Спартак М0 : 0
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 0 : 2Спартак М
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М0 : 3
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 0 : 0Спартак М
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Крылья Советов37
2 Локомотив М26
3 Акрон24
4 Балтика24
5 Рубин24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ахмат20
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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