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Зенит - ЦСКА 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 17:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 03 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Зенит2 : 3ЦСКА
14.05.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 0 4 : 3Зенит
30.04.2025 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит2 : 0ЦСКА
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0ЦСКА
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1ЦСКА
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1Зенит
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 0ЦСКА
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Зенит7 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 2Зенит
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 2Зенит
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 2 : 0Зенит
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Зенит2 : 1
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 0 : 1ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур ЦСКА2 : 1
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур ЦСКА3 : 1
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Крылья Советов37
2 Локомотив М26
3 Акрон24
4 Балтика24
5 Рубин24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ахмат20
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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