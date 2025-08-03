Зенит - ЦСКА 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 17:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 03 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Фабио Челестини
История личных встреч
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|2 : 3
|14.05.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 0 4 : 3
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 0
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|21.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|7
|2
|Локомотив М
|2
|6
|3
|Акрон
|2
|4
|4
|Балтика
|2
|4
|5
|Рубин
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0