Динамо Мх - Ахмат 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 19:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
03 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ахмат, которое состоится 03 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|18.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|19.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|7
|2
|Локомотив М
|2
|6
|3
|Акрон
|2
|4
|4
|Балтика
|2
|4
|5
|Рубин
|2
|4
|6
|Зенит
|2
|4
|7
|Динамо М
|2
|4
|8
|ЦСКА
|2
|4
|9
|Краснодар
|2
|3
|10
|Спартак М
|2
|3
|11
|Оренбург
|2
|2
|12
|Динамо Мх
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|2
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|2
|0