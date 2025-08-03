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Динамо Мх - Ахмат 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 19:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
03 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо Мх
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ахмат, которое состоится 03 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
18.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Ахмат1 : 1Динамо Мх
16.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо Мх0 : 1Ахмат
19.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо Мх1 : 0Ахмат
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1Ахмат
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Динамо Мх
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Динамо Мх
03.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Динамо Мх
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Ахмат1 : 2
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Ахмат
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур 3 : 1Ахмат
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Крылья Советов37
2 Локомотив М26
3 Акрон24
4 Балтика24
5 Рубин24
6 Зенит24
7 Динамо М24
8 ЦСКА24
9 Краснодар23
10 Спартак М23
11 Оренбург22
12 Динамо Мх21
13
Стыковая зона
Ахмат20
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород20
16
Зона вылета
Сочи20

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