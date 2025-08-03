Черноморец - Арсенал Т 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Центральный (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал Т, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Сергей Александрович Первушин
|Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|29.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|3
|6
|5
|Чайка
|3
|5
|6
|СКА-Хабаровск
|2
|4
|7
|Уфа
|3
|4
|8
|Спартак Кс
|2
|3
|9
|Ротор
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|2
|2
|11
|Сокол
|2
|2
|12
|Арсенал Т
|2
|2
|13
|Черноморец
|2
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Торпедо М
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|2
|0