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Черноморец - Арсенал Т 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 18:00
Стадион: Центральный (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
03 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 3-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Черноморец
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Арсенал Т, которое состоится 03 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Первушин
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
07.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец0 : 0Арсенал Т
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0Черноморец
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал Т2 : 0Черноморец
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1Арсенал Т
28.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 3 : 2Черноморец
21.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1Черноморец
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1
19.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2
10.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0
25.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Арсенал Т1 : 1
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Арсенал Т1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Арсенал Т
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Арсенал Т
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Арсенал Т0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
КАМАЗ37
3
Плей-офф за повышение
Факел26
4
Плей-офф за повышение
Челябинск36
5 Чайка35
6 СКА-Хабаровск24
7 Уфа34
8 Спартак Кс23
9 Ротор23
10 Нефтехимик22
11 Сокол22
12 Арсенал Т22
13 Черноморец21
14 Родина31
15 Торпедо М21
16
Зона вылета
Волга Ул31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей20

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