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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 13:00
03 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Дания Томас Франк
История личных встреч
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тоттенхэм Хотспур2 : 2
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4

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