Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 13:00
03 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Томас Франк
История личных встреч
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4