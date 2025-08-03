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Радомяк - Ракув 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 17:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
03 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Радомяк
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Ракув, которое состоится 03 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Польша Марек Папшун
История личных встреч
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Ракув2 : 1Радомяк
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк0 : 2Ракув
05.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Радомяк2 : 1Ракув
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
10.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Радомяк0 : 0Ракув
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
12.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 1Ракув
29.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ракув2 : 2Радомяк
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 1Радомяк
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 2 : 2Радомяк
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Ракув
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув1 : 2
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 0
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 1Ракув
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Ракув2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк39
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия26
3
Квалификация Лиги конференций
Видзев36
4
Квалификация Лиги конференций
Гурник З26
5 Радомяк24
6 Нецеча34
7 Погонь34
8 Легия13
9 Ракув23
10 Лех П23
11 Мотор23
12 Ягеллония23
13 Заглембе Л32
14 Арка21
15 ГКС Катовице31
16
Зона вылета
Корона31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия2-5

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