Радомяк - Ракув 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 17:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
03 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Ракув, которое состоится 03 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Марек Папшун
История личных встреч
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|10.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 2
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Видзев
|3
|6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|2
|6
|5
|Радомяк
|2
|4
|6
|Нецеча
|3
|4
|7
|Погонь
|3
|4
|8
|Легия
|1
|3
|9
|Ракув
|2
|3
|10
|Лех П
|2
|3
|11
|Мотор
|2
|3
|12
|Ягеллония
|2
|3
|13
|Заглембе Л
|3
|2
|14
|Арка
|2
|1
|15
|ГКС Катовице
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Корона
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|2
|-5