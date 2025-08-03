Кудровка - Александрия 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 12:00
03 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Александрия, которое состоится 03 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кудровка
Александрия
Александрия
История личных встреч
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Колос
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Рух В
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|1
|3
|4
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|5
|Заря
|1
|1
|6
|Эпицентр
|0
|0
|7
|Александрия
|0
|0
|8
|Карпаты
|0
|0
|9
|Кудровка
|0
|0
|10
|Металлист 1925
|0
|0
|11
|Оболонь-Бровар
|0
|0
|12
|Полесье
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Шахтёр
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Полтава
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Верес
|1
|0