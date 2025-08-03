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Кудровка - Александрия 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 12:00
03 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 1-й тур
Кудровка
Александрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Александрия, которое состоится 03 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кудровка
Александрия
Александрия
История личных встреч
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Александрия
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Александрия0 : 2
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Александрия
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Александрия3 : 1
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Александрия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Колос13
2
Лига конференций
Рух В13
3
Лига конференций
Динамо К13
4 ЛНЗ Черкассы11
5 Заря11
6 Эпицентр00
7 Александрия00
8 Карпаты00
9 Кудровка00
10 Металлист 192500
11 Оболонь-Бровар00
12 Полесье00
13
Стыковая зона
Шахтёр00
14
Стыковая зона
Кривбасс10
15
Зона вылета
Полтава10
16
Зона вылета
Верес10

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