Ливерпуль - Атлетик 04 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 04-08-2025 18:00
04 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетик Б, которое состоится 04 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
|Арне Слот
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.08.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Август 2017
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 0
|08.05.2025
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1