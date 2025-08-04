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Ливерпуль - Атлетик 04 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 04-08-2025 18:00
04 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ливерпуль
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Атлетик Б, которое состоится 04 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ливерпуль1 : 1Атлетик Б
05.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Август 2017 Ливерпуль3 : 1Атлетик Б
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль2 : 4
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль1 : 1
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 2Ливерпуль
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Атлетик Б
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 2Атлетик Б
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Атлетик Б1 : 0
08.05.2025 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 4 : 1Атлетик Б

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