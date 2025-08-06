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Риека - Шелбурн 06 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 06-08-2025 20:45
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
06 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Риека
Шелбурн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Шелбурн, которое состоится 06 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Риека (Риека, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Шелбурн
Дублин, Ирландия
История личных встреч
03.08.2025 Хорватия — Первая лига 1-й тур Риека2 : 0
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1 ДВРиека
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека0 : 0
25.05.2025 Хорватия — Первая лига 36-й тур Риека2 : 0
18.05.2025 Хорватия — Первая лига 35-й тур 2 : 1Риека
02.08.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 26-й тур 0 : 2Шелбурн
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Шелбурн
23.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шелбурн0 : 3
16.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Шелбурн
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шелбурн1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Хеккен
Бранн
07.0814.08
Команда12
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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