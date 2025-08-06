Ницца - Бенфика 06 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 06-08-2025 21:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
06 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Бенфика, которое состоится 06 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца, Франция
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Франк Эз
|Бруну Лаже
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|6 : 0
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|3 : 0
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|4 : 3
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|5 : 1
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|0 : 1
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|1 : 3
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|3 : 0
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|1 : 2
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|2 : 2
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|0 : 1
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|3 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|1 : 1
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Копенгаген
|0 : 0
|12.08
| Динамо К
Пафос
|05.08
|12.08
| Шкендия
Карабах
|05.08
|12.08
| Рейнджерс
Виктория Пльзень
|05.08
|12.08
| Кайрат
Слован Бр
|06.08
|12.08
|Команда
|1
|2
| Ред Булл Зальцбург
Брюгге
|06.08
|12.08
| Лудогорец
Ференцварош
|06.08
|12.08
| Лех П
Црвена Звезда
|06.08
|12.08
| Фейеноорд
Фенербахче
|06.08
|12.08
| Ницца
Бенфика
|06.08
|12.08