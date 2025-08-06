Арсенал - Вильярреал 06 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 06-08-2025 19:00
06 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Вильярреал, которое состоится 06 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Микель Артета
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|06.05.2021
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|29.04.2021
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|15.04.2009
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.04.2009
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|4 : 2