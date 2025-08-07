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Фредрикстад - Мидтьюлланн 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 18:00
07 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
Фредрикстад
Мидтьюлланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фредрикстад - Мидтьюлланн, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
90ДанияврValdemar Birksoe
5НорвегиязщСимен Рафн
12НорвегиязщУльрик Фредриксен
22ГаназщМаксвелл Воледзи
19ЭстонияпзРокко-Роберт Шейн
13НорвегияпзСондре Сёрлёкк
16НорвегияпзDaniel Eid
6ГанапзЛеонард Овусу
4НорвегияпзStian Stray Molde
20ДаниянпOskar Oehlenschlaeger
23НорвегиянпХенрик Скогволд
1ДанияврЙонас Лёссль
13ЧехиязщАдам Габриэл
3Южная КореязщХан Бом Ли
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
29Бразилиязщ Паулиньо
11ЧилипзДарио Осорио
19КолумбияпзПедро Браво
24ДанияпзОливер Сёренсен
58ТурцияпзАраль Шимшир
20ДанияпзВальдемар Бюсков
7Гвинея-БисаунпФранкулину Джу
Главные тренеры
ДанияТомас Томасберг
История личных встреч
02.08.2025Норвегия — Элитсерия16-й тур0 : 0Фредрикстад
25.07.2025Норвегия — Элитсерия15-й турФредрикстад3 : 2
20.07.2025Норвегия — Элитсерия14-й тур1 : 1Фредрикстад
16.07.2025Норвегия — Элитсерия5-й турФредрикстад0 : 1
12.07.2025Норвегия — Элитсерия13-й турФредрикстад4 : 2
03.08.2025Дания — Суперлига3-й тур0 : 0Мидтьюлланн
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2 ДВМидтьюлланн
28.07.2025Дания — Суперлига2-й турМидтьюлланн6 : 2
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчМидтьюлланн1 : 1
20.07.2025Дания — Суперлига1-й турМидтьюлланн3 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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