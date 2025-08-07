Фредрикстад - Мидтьюлланн 07 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 07-08-2025 18:00
07 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фредрикстад - Мидтьюлланн, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фредрикстад
Фредрикстад, Норвегия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|90
|вр
|Valdemar Birksoe
|5
|зщ
|Симен Рафн
|12
|зщ
|Ульрик Фредриксен
|22
|зщ
|Максвелл Воледзи
|19
|пз
|Рокко-Роберт Шейн
|13
|пз
|Сондре Сёрлёкк
|16
|пз
|Daniel Eid
|6
|пз
|Леонард Овусу
|4
|пз
|Stian Stray Molde
|20
|нп
|Oskar Oehlenschlaeger
|23
|нп
|Хенрик Скогволд
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|13
|зщ
|Адам Габриэл
|3
|зщ
|Хан Бом Ли
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|29
|зщ
|Паулиньо
|11
|пз
|Дарио Осорио
|19
|пз
|Педро Браво
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|58
|пз
|Араль Шимшир
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|7
|нп
|Франкулину Джу
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|02.08.2025
|Норвегия — Элитсерия
|16-й тур
|0 : 0
|25.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|15-й тур
|3 : 2
|20.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|14-й тур
|1 : 1
|16.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|5-й тур
|0 : 1
|12.07.2025
|Норвегия — Элитсерия
|13-й тур
|4 : 2
|03.08.2025
|Дания — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|28.07.2025
|Дания — Суперлига
|2-й тур
|6 : 2
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|20.07.2025
|Дания — Суперлига
|1-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|14.08
| РФШ
КуПС
|06.08
|14.08
| Риека
Шелбурн
|06.08
|12.08
| Линкольн
Ноа
|07.08
|14.08
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|07.08
|14.08
| ЧФР Клуж
Брага
|07.08
|14.08
| АЕК Ларнака
Легия
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|07.08
|14.08
| ПАОК
Вольфсберг
|07.08
|14.08
| Панатинаикос
Шахтёр
|07.08
|14.08
| Зриньски
Брейдаблик
|07.08
|14.08
| Серветт
Утрехт
|07.08
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|07.08
|14.08