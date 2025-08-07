Бавария - Тоттенхэм 07 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 07-08-2025 18:30
07 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Томас Франк
История личных встреч
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|11.12.2019
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|3 : 1
|01.10.2019
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 7
|31.07.2019
|Ауди Кап - 2019
|Финал
|2 : 2 6 : 5
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 4
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2