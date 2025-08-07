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Бавария - Тоттенхэм 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 18:30
07 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Бавария
Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Дания Томас Франк
История личных встреч
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур2 : 3Бавария
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Бавария
11.12.2019 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Бавария3 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.10.2019 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 7Бавария
31.07.2019 Ауди Кап - 2019 Финал Тоттенхэм Хотспур2 : 2 6 : 5Бавария
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария2 : 1
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 0Бавария
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 2 : 4Бавария
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур 1 : 0Бавария
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 2-й тур Бавария2 : 1
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тоттенхэм Хотспур2 : 2
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Тоттенхэм Хотспур

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