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Интер Майами - УНАМ Пумас 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 01:30
07 Августа 2025 года в 02:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 3-й тур
Интер Майами
УНАМ Пумас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - УНАМ Пумас, которое состоится 07 Августа 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами, США
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
История личных встреч
03.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 2-й тур Интер Майами2 : 2 5 : 4
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур Интер Майами2 : 1
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами0 : 0
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 5Интер Майами
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
03.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 2-й тур УНАМ Пумас3 : 2
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур УНАМ Пумас1 : 1 4 : 3
26.07.2025 Мексика — Лига МХ 3-й тур 0 : 2УНАМ Пумас
20.07.2025 Мексика — Лига МХ 2-й тур УНАМ Пумас2 : 3
13.07.2025 Мексика — Лига МХ 1-й тур 3 : 0УНАМ Пумас
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
КомандаИО
1 Толука39
2 Лос-Анджелес36
3 Коламбус Крю36
4 Масатлан36
5 Сиэтл Саундерс26
6 Портленд Тимберс26
7 УАНЛ Тигрес36
8 Хуарес26
9 Пачука36
10 Пуэбла36
11 УНАМ Пумас26
12 Интер Майами26
13 Лос-Анджелес Гэлакси23
14 Цинциннати23
15 Нью-Йорк Ред Буллз23
16 Америка23
17 Реал Солт-Лейк23
18 Монтеррей23
19 Тихуана23
20 Атлетико Сан Луис23
21 Крус Асуль23
22 Миннесота Юнайтед23
23 Некакса23
24 Орландо Сити23
25 Сан-Диего33
26 Колорадо Рэпидз23
27 Гвадалахара Чивас23
28 Клёб де Фут Монреаль33
29 Нью-Йорк Сити33
30 Сантос Лагуна20
31 Атланта Юнайтед20
32 Шарлотт20
33 Атлас20
34 Леон30
35 Керетаро20
36 Хьюстон Динамо30
Лига МХ
КомандаИО
1 Толука39
2 УАНЛ Тигрес36
3 Хуарес26
4 Пачука36
5 Пуэбла36
6 УНАМ Пумас26
7 Масатлан36
8 Некакса23
9 Америка23
10 Монтеррей23
11 Гвадалахара Чивас23
12 Тихуана23
13 Атлетико Сан Луис23
14 Крус Асуль23
15 Сантос Лагуна20
16 Атлас20
17 Леон30
18 Керетаро20
MLS
КомандаИО
1 Сиэтл Саундерс26
2 Портленд Тимберс26
3 Коламбус Крю36
4 Интер Майами26
5 Лос-Анджелес36
6 Миннесота Юнайтед23
7 Лос-Анджелес Гэлакси23
8 Орландо Сити23
9 Цинциннати23
10 Нью-Йорк Ред Буллз23
11 Сан-Диего33
12 Реал Солт-Лейк23
13 Колорадо Рэпидз23
14 Клёб де Фут Монреаль33
15 Нью-Йорк Сити33
16 Атланта Юнайтед20
17 Шарлотт20
18 Хьюстон Динамо30

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