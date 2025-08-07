Интер Майами - УНАМ Пумас 07 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 07-08-2025 01:30
07 Августа 2025 года в 02:30 (+03:00). Кубок лиг MLS + MX, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - УНАМ Пумас, которое состоится 07 Августа 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок лиг MLS + MX, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами, США
УНАМ Пумас
Мехико, Мексика
История личных встреч
|03.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|2-й тур
|2 : 2 5 : 4
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 5
|17.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|03.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|2-й тур
|3 : 2
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|1 : 1 4 : 3
|26.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|3-й тур
|0 : 2
|20.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|2-й тур
|2 : 3
|13.07.2025
|Мексика — Лига МХ
|1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Кубок лиг MLS + MX
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Толука
|3
|9
|2
|Лос-Анджелес
|3
|6
|3
|Коламбус Крю
|3
|6
|4
|Масатлан
|3
|6
|5
|Сиэтл Саундерс
|2
|6
|6
|Портленд Тимберс
|2
|6
|7
|УАНЛ Тигрес
|3
|6
|8
|Хуарес
|2
|6
|9
|Пачука
|3
|6
|10
|Пуэбла
|3
|6
|11
|УНАМ Пумас
|2
|6
|12
|Интер Майами
|2
|6
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|3
|14
|Цинциннати
|2
|3
|15
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|3
|16
|Америка
|2
|3
|17
|Реал Солт-Лейк
|2
|3
|18
|Монтеррей
|2
|3
|19
|Тихуана
|2
|3
|20
|Атлетико Сан Луис
|2
|3
|21
|Крус Асуль
|2
|3
|22
|Миннесота Юнайтед
|2
|3
|23
|Некакса
|2
|3
|24
|Орландо Сити
|2
|3
|25
|Сан-Диего
|3
|3
|26
|Колорадо Рэпидз
|2
|3
|27
|Гвадалахара Чивас
|2
|3
|28
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|3
|29
|Нью-Йорк Сити
|3
|3
|30
|Сантос Лагуна
|2
|0
|31
|Атланта Юнайтед
|2
|0
|32
|Шарлотт
|2
|0
|33
|Атлас
|2
|0
|34
|Леон
|3
|0
|35
|Керетаро
|2
|0
|36
|Хьюстон Динамо
|3
|0
Лига МХ
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Толука
|3
|9
|2
|УАНЛ Тигрес
|3
|6
|3
|Хуарес
|2
|6
|4
|Пачука
|3
|6
|5
|Пуэбла
|3
|6
|6
|УНАМ Пумас
|2
|6
|7
|Масатлан
|3
|6
|8
|Некакса
|2
|3
|9
|Америка
|2
|3
|10
|Монтеррей
|2
|3
|11
|Гвадалахара Чивас
|2
|3
|12
|Тихуана
|2
|3
|13
|Атлетико Сан Луис
|2
|3
|14
|Крус Асуль
|2
|3
|15
|Сантос Лагуна
|2
|0
|16
|Атлас
|2
|0
|17
|Леон
|3
|0
|18
|Керетаро
|2
|0
MLS
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сиэтл Саундерс
|2
|6
|2
|Портленд Тимберс
|2
|6
|3
|Коламбус Крю
|3
|6
|4
|Интер Майами
|2
|6
|5
|Лос-Анджелес
|3
|6
|6
|Миннесота Юнайтед
|2
|3
|7
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|3
|8
|Орландо Сити
|2
|3
|9
|Цинциннати
|2
|3
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|3
|11
|Сан-Диего
|3
|3
|12
|Реал Солт-Лейк
|2
|3
|13
|Колорадо Рэпидз
|2
|3
|14
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|3
|15
|Нью-Йорк Сити
|3
|3
|16
|Атланта Юнайтед
|2
|0
|17
|Шарлотт
|2
|0
|18
|Хьюстон Динамо
|3
|0