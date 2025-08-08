Динамо Мх - Акрон 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 19:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Акрон, которое состоится 08 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|02.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.Экспертиза Игоря ФедотоваЭксклюзив «Эпизод с пенальти в пользу «Зенита» на самом деле простой». Судейство в 3-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Динмо» (Махачкала) — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Акрон
|3
|5
|7
|Зенит
|3
|5
|8
|ЦСКА
|3
|5
|9
|Динамо Мх
|3
|4
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Спартак М
|3
|4
|12
|Оренбург
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|0