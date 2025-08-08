23:58 ()
Динамо Мх - Акрон 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 19:00
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Динамо Мх
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Акрон, которое состоится 08 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
02.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Акрон1 : 0Динамо Мх
26.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Динамо Мх1 : 1Акрон
12.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Акрон3 : 1Динамо Мх
08.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Динамо Мх0 : 1Акрон
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Акрон2 : 0Динамо Мх
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх1 : 0
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Динамо Мх
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Динамо Мх
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Акрон
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Акрон1 : 1
07.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Специально для «Чемпионата» судейство в 3-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.Экспертиза Игоря ФедотоваЭксклюзив «Эпизод с пенальти в пользу «Зенита» на самом деле простой». Судейство в 3-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Динмо» (Махачкала) — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон35
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх34
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

