Каза Пия - Спортинг 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 21:15
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
08 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Каза Пия
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 08 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
24 Коморские острова пз Iyad Mohamed
80 Бразилия пз Pablo
12 Франция пз Fahem Benaissa-Yahia
13 США нп Korede Osundina
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
29 Франция нп Жереми Ливолан
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
10 Мозамбик пз Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
5 Япония пз Хидемаса Морита
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3Спортинг
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0Каза Пия
29.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг8 : 0Каза Пия
18.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Каза Пия1 : 2Спортинг
09.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Каза Пия3 : 4Спортинг
22.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 1Каза Пия
22.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 2Спортинг
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 1Каза Пия
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 0 : 0Каза Пия
29.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Каза Пия1 : 3
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур 1 : 1Каза Пия
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2
25.05.2025 Кубок Португалии Финал 1 : 3 ДВСпортинг
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Санта-Клара00
2
Лига чемпионов
Фамаликан00
3
Лига Европы
АВС00
4
Лига конференций
Риу Аве00
5 Эшторил00
6 Витория Гимарайнш00
7 Морейренсе00
8 Жил Висенте00
9 Спортинг00
10 Бенфика00
11 Порту00
12 Алверка00
13 Насьонал00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Тондела00
17
Зона вылета
Каза Пия00
18
Зона вылета
Эштрела00

