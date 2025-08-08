Каза Пия - Спортинг 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 21:15
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
08 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Спортинг, которое состоится 08 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|24
|пз
|Iyad Mohamed
|80
|пз
|Pablo
|12
|пз
|Fahem Benaissa-Yahia
|13
|нп
|Korede Osundina
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|10
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|29.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|8 : 0
|18.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 4
|22.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|0
|0
| 3
Лига Европы
|АВС
|0
|0
| 4
Лига конференций
|Риу Аве
|0
|0
|5
|Эшторил
|0
|0
|6
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|7
|Морейренсе
|0
|0
|8
|Жил Висенте
|0
|0
|9
|Спортинг
|0
|0
|10
|Бенфика
|0
|0
|11
|Порту
|0
|0
|12
|Алверка
|0
|0
|13
|Насьонал
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0