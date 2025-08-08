23:59 ()
Молодечно - Славия-Мозырь 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 17:00
08 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Молодечно
Славия-Мозырь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Славия-Мозырь, которое состоится 08 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молодечно
Молодечно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
28.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь4 : 1Молодечно
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 3Славия-Мозырь
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Молодечно
14.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Молодечно
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 1Молодечно
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Молодечно2 : 1
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 0 : 0Молодечно
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 5Славия-Мозырь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь4 : 0
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1632
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно154

