Фортуна - НЕК Неймеген 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 12:15
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
31 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|25
|пз
|Сами Уаисса
|23
|пз
|Кодаи Сано
|71
|пз
|Дирк Пропер
|11
|пз
|Башар Онал
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|18
|нп
|Коки Огава
|30
|нп
|Брайан Линссен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|15.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|4 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|19.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 2
|10.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 3
|21.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|4
|8
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
|9
|АЗ Алкмар
|2
|4
|10
|Волендам
|4
|4
|11
|Твенте
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0