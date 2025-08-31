01:28 ()
Фортуна - НЕК Неймеген 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 12:15
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
31 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Фортуна
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - НЕК Неймеген, которое состоится 31 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
НЕК Неймеген
Неймеген
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
18 Греция пз Димитриос Лимниос
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
20 Франция пз Эдуар Мишю
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
2 Франция зщ Брайанн Перейра
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Индонезия зщ Калвин Вердонк
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
23 Япония пз Кодаи Сано
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
11 Турция пз Башар Онал
10 Суринам пз Тьяронн Чери
18 Япония нп Коки Огава
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 3НЕК Неймеген
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
15.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген4 : 1Фортуна
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1НЕК Неймеген
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд НЕК Неймеген3 : 2Фортуна
10.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 1Фортуна
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген0 : 1Фортуна
02.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна1 : 3НЕК Неймеген
21.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген3 : 2 ДВФортуна
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Фортуна
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фортуна2 : 2
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фортуна1 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна0 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1Фортуна
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген3 : 0
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 4НЕК Неймеген
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген5 : 0
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 3 : 2 ДВНЕК Неймеген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 2НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс48
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
9 АЗ Алкмар24
10 Волендам44
11 Твенте33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес40

