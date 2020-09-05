Италия - Эстония 05 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Эстония, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Эстония
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|19
|зщ
|Лука Раньери
|20
|пз
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Сандро Тонали
|3
|пз
|Федерико Димарко
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|9
|нп
|Матео Ретеги
|1
|вр
|Карл Хейн
|18
|зщ
|Михаэль Шённинг-Ларсен
|13
|зщ
|Максим Паскотши
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|3
|зщ
|Йозеф Салисте
|10
|пз
|Кевор Палуметс
|5
|пз
|Рокко-Роберт Шейн
|23
|пз
|Власий Синявский
|14
|пз
|Патрик Кристал
|9
|нп
|Иоан Яковлев
|15
|нп
|Рауно Саппинен
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Юрген Хенн
История личных встреч
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|3 : 0
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|1 : 3
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 3
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|2 : 1
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Португалия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|4
|7
| 2
Плей-офф
|Нидерланды
|2
|6
|3
|Польша
|3
|6
|4
|Литва
|3
|2
|5
|Мальта
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Австрия
|2
|6
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|3
|3
|5
|Сан-Марино
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|3
|6
|3
|Италия
|2
|3
|4
|Эстония
|4
|3
|5
|Молдавия
|3
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Уэльс
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|4
|8
|3
|Бельгия
|2
|4
|4
|Казахстан
|4
|3
|5
|Лихтенштейн
|3
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Албания
|4
|5
|3
|Сербия
|2
|4
|4
|Латвия
|3
|4
|5
|Андорра
|4
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|2
|6
|3
|Черногория
|3
|6
|4
|Фарерские острова
|3
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0