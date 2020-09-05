05:31 ()
Италия - Эстония 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Италия
Эстония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Эстония, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Эстония
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
21 Италия зщ Алессандро Бастони
19 Италия зщ Лука Раньери
20 Италия пз Андреа Камбьязо
16 Италия пз Давиде Фраттези
18 Италия пз Николо Барелла
8 Италия пз Сандро Тонали
3 Италия пз Федерико Димарко
10 Италия нп Джакомо Распадори
9 Италия нп Матео Ретеги
1 Эстония вр Карл Хейн
18 Эстония зщ Михаэль Шённинг-Ларсен
13 Эстония зщ Максим Паскотши
2 Эстония зщ Мяртен Кууск
3 Эстония зщ Йозеф Салисте
10 Эстония пз Кевор Палуметс
5 Эстония пз Рокко-Роберт Шейн
23 Эстония пз Власий Синявский
14 Эстония пз Патрик Кристал
9 Эстония нп Иоан Яковлев
15 Эстония нп Рауно Саппинен
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Эстония Юрген Хенн
История личных встреч
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия4 : 0Эстония
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 7-й тур Италия3 : 0Эстония
03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 1-й тур Эстония1 : 2Италия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Италия2 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 3 : 0Италия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч 3 : 3Италия
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч Италия1 : 2
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 6-й тур Италия1 : 3
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур Эстония0 : 1
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Эстония1 : 3
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур 2 : 3Эстония
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур 2 : 1Эстония
19.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 1. 6-й тур 1 : 0Эстония
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

