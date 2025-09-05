05:31 ()
Молдова - Израиль 05 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-09-2025 20:45
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
05 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур
Молдавия
Израиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдова - Израиль, которое состоится 05 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Израиль
Главные тренеры
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
Израиль Ран Бен-Шимон
История личных встреч
12.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. 8-й тур Израиль2 : 1Молдавия
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. 3-й тур Молдавия1 : 4Израиль
06.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Израиль1 : 1Молдавия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. 9-й тур Израиль3 : 1Молдавия
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 2. 2-й тур Молдавия1 : 2Израиль
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 2 : 0Молдавия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Молдавия
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Молдавия2 : 3
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Молдавия0 : 5
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 1 : 1Молдавия
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Израиль1 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 1 : 3Израиль
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Израиль2 : 4
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Израиль2 : 1
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 6-й тур Израиль1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс510
2
Плей-офф
Северная Македония48
3 Бельгия24
4 Казахстан43
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

Отзывы и комментарии к матчу

