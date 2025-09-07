00:36 ()
Свернуть список

Ротор - СКА-Хабаровск 07 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-09-2025 17:00
07 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 9-й тур
Ротор
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - СКА-Хабаровск, которое состоится 07 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Ротор
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Ротор1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Ротор
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Ротор0 : 0СКА-Хабаровск
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор5 : 3СКА-Хабаровск
28.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор2 : 2СКА-Хабаровск
13.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Ротор
13.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
16.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 6Ротор
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Ротор1 : 2
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Ротор3 : 0
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 1Ротор
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Ротор1 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур СКА-Хабаровск1 : 2
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал819
2
Повышение
Факел819
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ817
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс817
5 Челябинск814
6 Ротор814
7 Арсенал Т813
8 Родина810
9 СКА-Хабаровск89
10 Уфа89
11 Енисей89
12 Шинник89
13 Волга Ул88
14 Нефтехимик87
15 Чайка86
16
Зона вылета
Торпедо М85
17
Зона вылета
Сокол84
18
Зона вылета
Черноморец83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close