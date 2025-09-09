Норвегия - Молдова 09 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Балаж Берке (Венгрия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Молдова, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Молдавия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Феликс Хорн Мюре
|22
|пз
|Оскар Бобб
|23
|пз
|Андреас Шельдеруп
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|12
|вр
|Кристиан Аврам
|20
|зщ
|Сергей Платика
|14
|зщ
|Артур Крэчун
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
|2
|зщ
|Олег Рябчук
|22
|пз
|Вадим Рацэ
|11
|пз
|Михаил Каймаков
|7
|пз
|Артур Ионицэ
|9
|нп
|Йон Николэеску
|17
|нп
|Вирджилиу Постолаки
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|15.01.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2014
|1 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|0 : 1
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 4
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 5-й тур
|0 : 4
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 4-й тур
|2 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|25.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 2-й тур
|2 : 3
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа I. 1-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Швеция
|1
|1
|3
|Словения
|1
|1
|4
|Косово
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|1
|1
|3
|Дания
|1
|1
|4
|Беларусь
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Исландия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Франция
|1
|3
|3
|Украина
|1
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|1
|1
|3
|Ирландия
|1
|1
|4
|Армения
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
|4
|Литва
|5
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|3
|9
|3
|Румыния
|4
|6
|4
|Кипр
|4
|3
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Израиль
|4
|9
|3
|Италия
|3
|6
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|4
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Сербия
|3
|7
|3
|Албания
|4
|5
|4
|Латвия
|4
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Чехия
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Хорватия
|3
|9
|3
|Черногория
|4
|6
|4
|Фарерские острова
|4
|3
|5
|Гибралтар
|4
|0