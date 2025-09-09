03:07 ()
Норвегия - Молдова 09 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-09-2025 20:45
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
09 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур
Главный судья: Балаж Берке (Венгрия);
Норвегия
Молдавия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Молдова, которое состоится 09 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Молдавия
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
8 Норвегия пз Сандер Берге
24 Норвегия пз Феликс Хорн Мюре
22 Норвегия пз Оскар Бобб
23 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
12 Молдавия вр Кристиан Аврам
20 Молдавия зщ Сергей Платика
14 Молдавия зщ Артур Крэчун
4 Молдавия зщ Владислав Бабогло
19 Молдавия зщ Даниэль Думбравану
2 Молдавия зщ Олег Рябчук
22 Молдавия пз Вадим Рацэ
11 Молдавия пз Михаил Каймаков
7 Молдавия пз Артур Ионицэ
9 Молдавия нп Йон Николэеску
17 Молдавия нп Вирджилиу Постолаки
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Молдавия0 : 5Норвегия
15.01.2014 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2014 Молдавия1 : 2Норвегия
08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. 9-й тур Молдавия0 : 1Норвегия
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. 2-й тур Норвегия2 : 0Молдавия
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Норвегия1 : 0
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 0 : 1Норвегия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Норвегия3 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур 2 : 4Норвегия
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Молдавия0 : 5Норвегия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур Молдавия0 : 4
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 2 : 0Молдавия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 2 : 0Молдавия
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Молдавия2 : 3
22.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 1-й тур Молдавия0 : 5Норвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария13
2
Плей-офф
Швеция11
3 Словения11
4 Косово10
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция13
2
Плей-офф
Шотландия11
3 Дания11
4 Беларусь10
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Исландия13
2
Плей-офф
Франция13
3 Украина10
4 Азербайджан10
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия13
2
Плей-офф
Венгрия11
3 Ирландия11
4 Армения10
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина412
2
Плей-офф
Австрия39
3 Румыния46
4 Кипр43
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль49
3 Италия36
4 Эстония53
5 Молдавия40
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия412
2
Плей-офф
Сербия37
3 Албания45
4 Латвия44
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия512
2
Плей-офф
Хорватия39
3 Черногория46
4 Фарерские острова43
5 Гибралтар40

